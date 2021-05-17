В Керчи инвестор вложит более 1 миллиарда рублей в жилищный комплекс… с элементами античности

Меняющийся мир диктует новые требования, появляются новые тренды. Меняется и рынок жилищного строительства, а потребности населения формируют будущее девелопмента. Family-дома для нескольких поколений, лофт-апартаменты, панорамное остекление, французские балконы, а также новое для России направление — коливинги — свежие решения, все чаще применяемые на рынке недвижимости. Строительная отрасль в Крыму также меняется. Так, в одном из древнейших городов полуострова — Керчи в скором времени появится жилищный комплекс «Чкалова парк».

Расположение в трёх километрах от исторического центра города, а также в нескольких километрах от федеральной трассы «Таврида» и Крымского моста, позволит будущим жильцам беспрепятственно путешествовать на материк и работать в самой Керчи.

Проект комплекса с элементами античной архитектуры и ландшафтным дизайном подчеркнет историческую составляющую города. Будущий комплекс — это арки, колонны, резные балконы, сочетание ярких цветных элементов фасада. А ещё — дворы без машин, детские площадки, пешеходные зоны и скверы, подземный и наземный паркинг. Сейчас ведется строительство первой очереди — рабочие возводят стены 5 и 6 этажей, устанавливают плиты перекрытия, а также перегородки из газоблоков, — сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

По словам инвестора, объем планируемых инвестиций составит более 1 млрд рублей.

Фото и материалы: пресс-служба КРРК.