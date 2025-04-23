В Керчи искали пропавшую 13-летнюю девочку

В дежурную часть УМВД России по городу Керчи поступило обращение от родителей 13-летней девочки, которая утром ушла из дома и не вернулась. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям.
Полицейские совместно с волонтерами обследовали гаражные кооперативы, дворы, скверы, парки и другие места, где могла находиться девочка. В результате оперативно-розыскных мероприятий керченские оперативники смогли установить местонахождение подростка. Она была найдена в селе Октябрьское Ленинского района. Сотрудниками по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Керчи проведена профилактическая беседа с девочкой и ее родителями. По результатам проверки установлено, что в отношении несовершеннолетней противоправных действий не зафиксировано, — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В отношении законных представителей составлен административный материал по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Полиция Керчи призывает родителей уделять больше внимания своим детям и контролировать их передвижения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Безопасность несовершеннолетних — это общая ответственность, и только совместные усилия могут гарантировать защиту детей от возможных угроз.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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