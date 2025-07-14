В Керчи из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка

Инцидент произошел накануне вечером в общежитии по улице Гагарина.

Происшествие случилось в момент, когда мама готовила ужин, а ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа на землю. Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую горбольницу, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В настоящее время состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет. По информации Следкома, семья, в которой произошло ЧП, благополучная. Следователи и прокуроры проводят проверку по факту инцидента.

источник: РИА Новости Крым