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В Керчи из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка
фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Керчи из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:11 14.07.2025

В Керчи четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Инцидент произошел накануне вечером в общежитии по улице Гагарина.

Происшествие случилось в момент, когда мама готовила ужин, а ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа на землю. Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую горбольницу, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В настоящее время состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет. По информации Следкома, семья, в которой произошло ЧП, благополучная. Следователи и прокуроры проводят проверку по факту инцидента.

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источник: РИА Новости Крым

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