Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Газоснабжение Крыма | В Керчи к поселку Героевское прокладывают подземный газопровод

crimeapress_news

 В Керчи к поселку Героевское прокладывают подземный газопровод
Фото: ФБ

В Керчи к поселку Героевское прокладывают подземный газопровод

Опубликовал: CrimeaPRESS в Газоснабжение Крыма 20:01 20.09.2020

К Героевскому прокладывают подземный газопровод. Подрядная организация «Стройгазсети» в настоящее время выполняет первый этап работ по газификации — подводящий подземный газопровод. Об этом сообщил глава администрации Сергей Бороздин. По его словам, эта технология уже зарекомендовала себя. Специалистами проведена разбивка трассы, разработана траншея протяженностью 3,6 км, обустроена песчаная подушка.

Сейчас рабочие выполняют проколы под дорожным полотном, занимаются сваркой труб в плети, после чего последует их укладка на глубину до полутора метров, — рассказал глава администрации Керчи.

В проведении газопровода используются крымские материалы — трубы из пластика Красноперекопского трубного завода. Этот материал соответствует ГОСТам.

Многие годы жители этого отдаленного района города ждали газификации. Этот вопрос не раз звучал на встречах с керчанами, поднимался в письменных обращениях. Наконец, проблема будет решена, — отметил Бороздин.

В Керчи к поселку Героевское прокладывают подземный газопровод

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.