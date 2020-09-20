 В Керчи к поселку Героевское прокладывают подземный газопровод

К Героевскому прокладывают подземный газопровод. Подрядная организация «Стройгазсети» в настоящее время выполняет первый этап работ по газификации — подводящий подземный газопровод. Об этом сообщил глава администрации Сергей Бороздин. По его словам, эта технология уже зарекомендовала себя. Специалистами проведена разбивка трассы, разработана траншея протяженностью 3,6 км, обустроена песчаная подушка.

Сейчас рабочие выполняют проколы под дорожным полотном, занимаются сваркой труб в плети, после чего последует их укладка на глубину до полутора метров, — рассказал глава администрации Керчи.

В проведении газопровода используются крымские материалы — трубы из пластика Красноперекопского трубного завода. Этот материал соответствует ГОСТам.

Многие годы жители этого отдаленного района города ждали газификации. Этот вопрос не раз звучал на встречах с керчанами, поднимался в письменных обращениях. Наконец, проблема будет решена, — отметил Бороздин.