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В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:51 27.11.2023

Обошлось без глобальных ЧП.

В Керчи сильный ветер повалил свыше 30 деревьев. Зафиксированы десятки аварий на линиях электропередач, но обошлось без ЧП и трагедий. С утра коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды.

В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

Созданы три рабочие группы по 10 человек из сотрудников администрации, которые занимаются разборкой веток распиленных деревьев, их погрузкой и вывозом. Работает 7 бригад пильщиков, из них 3 бригады МЧС, 4 – Службы городского хозяйства и «ЖилсервисКерчь». Задействована техника: 3 погрузчика, 6 самосвалов, 2 ломовоза, 2 вышки, 3 «Газели» и кран-манипулятор. Работает 8 бригад Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства, 10 бригад Керченского филиала «Крымтеплокоммунэнерго».

В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

Сотрудники Керченского РЭС отрабатывают заявки, поступившие от жителей города. Над устранением аварий на линиях электропередачи работает 7 бригад, задействовано 12 единиц техники. Социальные объекты с электроэнергией, больницы обеспечены бесперебойным питанием на случай аварийного отключения. Ситуацию держим на контроле. Работы по ликвидации урагана продолжаются, — рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

Уже открыто движение по улицам Сморжевского, Пошивальникова, Кирова и Комарова. Благодаря оперативной работе зеленхоза и МУП «ЖилсервисКерчь», дороги освобождены от поваленных ветром деревьев.

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В Керчи коммунальные службы устраняют последствия ураганаВ Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана В Керчи коммунальные службы устраняют последствия урагана

Фото: KERCH.COM.RU

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