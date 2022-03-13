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 В Керчи коммунальщики полночи и все утро боролись со снегом и льдом

В Керчи коммунальщики полночи и все утро боролись со снегом и льдом

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 19:48 13.03.2022

В Керчи снегопад заставил коммунальные службы работать в режиме повышенной готовности с 3 часов ночи.

В Керчи организована оперативная работа коммунальных служб в связи со сложными погодными условиями, — рассказали в городской администрации. — Ведется обработка противогололедными материалами дорог города. Особое внимание уделяется участкам дорог на подъемах, спусках, мостах, перекрестках у пешеходных переходов.

 В Керчи коммунальщики полночи и все утро боролись со снегом и льдом

Ну а керченские дворники в воскресенье вышли на посыпку общественных мест в 7 утра.

Особое внимание уделяется состоянию территорий остановок общественного транспорта, где по необходимости была произведена посыпка песком. Также работа проведена в Комсомольском парке. Коммунальные службы прилагают все усилия для борьбы со снежной стихией, обеспечивая жителям беспрепятственное передвижение, — рассказали в администрации Керчи.

 В Керчи коммунальщики полночи и все утро боролись со снегом и льдом

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