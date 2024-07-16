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В Керчи ликвидировали нарколабораторию

В Керчи ликвидировали нарколабораторию

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:27 16.07.2024

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Керчи в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность нарколаборатории по изготовлению синтетического наркотика.

Предварительно установлено, что 38-летний местный житель в гараже наладил производство «синтетики» с целью дальнейшей её реализации на территории города. Продажа наркотиков должна была осуществляться при непосредственном контакте с покупателем. В результате обыска помещения гаража сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в автомобиле подозреваемого оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Согласно заключению специалиста, представленное на экспертизу содержимое свертков включает в составе психотропное вещество амфетамин массой около 220 граммов.

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Следователем СО УМВД России по г. Керчи в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – незаконное производство психотропных веществ в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 лет вплоть до пожизненного.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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