В Керчи ликвидировали последствия… декабрьского землетрясения в Черном море

Еще 12 декабря в Черном море произошло землетрясение амплитудой 4,3 балла. Его эпицентр находился на глубине 10 км и в 30 км к югу от Анапы. В Крыму толчков тогда не почувствовали. Некие «признаки» ощутили жители Анапы и Новороссийска. Но оказалось, что подводное сейсмическое происшествие не прошло бесследно для системы ЖКХ Керчи. В нескольких местах повредился старый чугунный водопровод. И только сейчас все «последствия стихии» устранены.

Вчера на конец дня в Керчи убраны последствия землетрясения в Анапе, где у нас было достаточно много повреждений по выходу из строя чугунных водоводов. С этой задачей ГУП «Вода Крыма» справилась за месяц. Водоснабжения и водоснабжение для отопления будет гарантировано обеспечено, — рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Интересно, что ни 12 декабря, ни позднее, вплоть до 11 января о каких-либо происшествиях, последствиях «землетрясений» в Крыму, авариях, вызванных «стихией», не сообщалось.