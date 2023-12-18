В Керчи ликвидировали условный пожар в детской музыкальной школе

Сегодня рано утром в Керчи прошли пожарно-тактические учения по второму рангу сложности, в которых от чрезвычайного ведомства были задействованы 32 человека личного состава и 7 единиц техники. Объектом тренировки стала детская музыкальная школа №1.

Основная цель учений – отработка действий пожарных подразделений МЧС при тушении возгорания, проведение аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей, а также проверка функционирования систем противопожарной защиты, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Согласно тактическому замыслу, условный пожар вспыхнул рано утром. Его очаг находился на втором этаже здания. Причина возгорания – короткое замыкание одного из софитов в большом концертном зале. Работник школы, обнаруживший начальные признаки горения, вызвал экстренные службы.

Через пять минут после тревожного звонка прибыли первые пожарные расчеты Керченского гарнизона. На месте условного происшествия сотрудниками МЧС России был организован оперативный штаб. Звенья ГДЗС провели разведку задымленных помещений. Пожарными на первом этаже были обнаружены два педагога, которые самостоятельно не смогли покинуть здание. Они эвакуировали условных пострадавших в безопасную зону, используя самоспасатели.

Благодаря оперативным и слаженным действиям всех участников учений, «возгорание» было ликвидировано в течение часа на площади 300 квадратных метров. Задачи и цели тренировки достигнуты.

К объектам с массовым пребыванием людей относятся здания и сооружения, в которых постоянно или временно может находиться 50 и более человек. Пожар в таком месте может повлечь за собой большое количество жертв. Поэтому отработка профессиональных навыков сотрудников МЧС России и тактики организации пожаротушения на подобных объектах, позволяет сократить время тушения возгорания и уберечь жизни людей, — подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.