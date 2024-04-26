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В Керчи мошенник заявил, что хочет снять жильё, и обворовал арендодателя

В Керчи мошенник заявил, что хочет снять жильё, и обворовал арендодателя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:44 26.04.2024

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Керчи задержали иногороднего жителя, который под предлогом аренды жилья мошенническим путем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий похитил денежные средства у местной жительницы.

Оперативники установили, что в октябре прошлого года подозреваемый – 23-летний житель Ставропольского края на популярном сайте объявлений о сдаче квартир в аренду в г. Керчи связался по телефону с арендодателем. Под предлогом официального подтверждения перевода за якобы 100-процентную оплату жилья, он убедил потерпевшую в одном из банкоматов города под его диктовку совершить банковскую операцию. В результате которой со счета женщины был осуществлен перевод в сумме более 40 тысяч рублей. Полученные преступным путем деньги мошенник потратил на собственные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан злоумышленник, который вину свою полностью признал и в содеянном раскаялся.

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В настоящее время молодому мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ущерб, причиненный потерпевшей возмещен, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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