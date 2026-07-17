В Керчи мужчина хранил дома оружие, боеприпасы и взрывные устройства

В Керчи сотрудниками УМВД России «Керченское» пресечён незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Благодаря грамотным и слаженным действиям оперативных сотрудников в ходе проведённых оперативно‑розыскных мероприятий удалось выявить и своевременно нейтрализовать угрозу общественной безопасности.

В ходе отработки информации по месту проживания 54‑летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли ряд опасных предметов — в том числе патроны, снаряд, а также огнестрельное оружие кустарного изготовления. Проведённая проверка позволила установить принадлежность изъятых предметов и подтвердить их опасность. Следствием установлено, что обвиняемый около 10 лет назад нашёл боеприпасы и взрывное устройство и с того времени незаконно их хранил. Самодельное огнестрельное оружие мужчина изготовил самостоятельно, взяв за основу конструкцию ружья для подводной охоты. По словам фигуранта, указанные предметы он хранил без цели сбыта, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

На основании собранных доказательств следственным отделом УМВД России «Керченское» гражданину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223 УК РФ. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 000 рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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