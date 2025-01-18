В Керчи мужчина похитил плюшевого медведя. Для знакомства с девушкой

Полицейские напоминают гражданам, что кража, даже если она кажется незначительной, является уголовным преступлением и может повлечь серьезные последствия. Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными и сообщать о любых подозрительных действиях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым