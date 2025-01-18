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В Керчи мужчина похитил плюшевого медведя. Для знакомства с девушкой

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 21:32 18.01.2025

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратилась администратор кафе, сообщив, что неизвестный похитил плюшевого медведя.

Девушка рассказала полицейским, что к новому году коллектив украсил свое заведение праздничной инсталляцией с мягкими игрушками, однако уже через несколько дней неизвестный мужчина похитил самого большого плюшевого медведя. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что плюшевый медведь, который был частью новогоднего декора кафе, ему очень понравился, и он решил забрать игрушку с собой как повод познакомиться с девушкой. В отношении похитителя медведя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Полицейские напоминают гражданам, что кража, даже если она кажется незначительной, является уголовным преступлением и может повлечь серьезные последствия. Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными и сообщать о любых подозрительных действиях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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