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Новости Республики
В Керчи мужчина повредил три автомобиля. Оказалось - вспомнил давнюю обиду
фото: пресс-служба МВД России по РК

В Керчи мужчина повредил три автомобиля. Оказалось — вспомнил давнюю обиду

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:58 18.04.2025

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило заявление от автовладельцев о порче имущества. Потерпевшие рассказали, что вечером неизвестный поцарапал кузов трех автомобилей, припаркованных в районе Аршинцево.

Участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Керчи незамедлительно отреагировали на сообщения граждан. В результате проведенных мероприятий установлен и задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в повреждении транспортных средств. В ходе разбирательства установлено, что у мужчины во время вечерней прогулки всплыла давняя обида: около полугода назад на этом же месте неизвестные повредили его автомобиль марки «Форд». Проходя мимо трех припаркованных машин, он решил их повредить путем нанесения царапин ключами от квартиры. По его мнению, повреждение его автомобиля могли совершить владельцы припаркованных машин, так как они постоянно парковались на этом месте, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе размер причиненного ущерба автовладельцам, а также назначен ряд экспертиз.

Правовая оценка действиям злоумышленника будет дана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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