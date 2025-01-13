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В Керчи мужчина пытался украсть товар из пункта выдачи
фото: скрин видео пресс-служба МВД России по РК

В Керчи мужчина пытался украсть товар из пункта выдачи

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:21 13.01.2025

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Керчи раскрыта кража, совершенная в пункте выдачи товаров одного из маркетплейсов.

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило заявление от представителя магазина о краже товара. По словам заявителя, неизвестный мужчина, не оплатив товар, похитил музыкальную колонку и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали 23-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что молодой человек обратился к доверчивой знакомой с просьбой заказать ему музыкальную колонку, пообещав, что при получении товара, внесёт за нее оплату. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

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Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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