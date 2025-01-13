В Керчи мужчина пытался украсть товар из пункта выдачи

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило заявление от представителя магазина о краже товара. По словам заявителя, неизвестный мужчина, не оплатив товар, похитил музыкальную колонку и скрылся в неизвестном направлении. Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали 23-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что молодой человек обратился к доверчивой знакомой с просьбой заказать ему музыкальную колонку, пообещав, что при получении товара, внесёт за нее оплату. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.