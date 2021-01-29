В Керчи, на судостроительном заводе «Залив» торжественно спустили на воду новый патрульный корабль

В Керчи прошла торжественная церемония спуска на воду четвертого из серии патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». Мероприятие состоялось на территории ООО «Судостроительный завод «Залив».

Чувство гордости за город-Герой Керчь, за наш родной Крым, нашу страну – Россию. Каждый спуск на воду корабля вызывает огромные положительные эмоции: и то, что это делается для повышения обороноспособности нашей страны, и то, что это делается в Крыму, и то, что корабль назван именем такого замечательного человека – Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова. Человека, который воевал в составе Черноморского флота, освобождал Крым. Это люди, имена которых вписаны в историю, и это правильный ход – называть корабли, школы, улицы, именами героев Советского Союза, людей, которые рисковали своей жизнью и отдали свои жизни за нашу Родину. Всегда поддерживаю эту славную традицию, — сказал Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, Керчь и весь Крым возрождаются как центр отечественного судостроения.

Предприятие обеспечено заказами на 3 года вперед, спуски кораблей происходят практически каждые полгода. Коллектив на предприятии компетентный, более 2,1 тысяч человек работают на заводе, возвращаются специалисты из других регионов страны, в том числе те крымчане, которые еще до 2014 года уехали работать на другие предприятия. Также предприятие строит квартиры в городе Керчи, чтобы решить социальные вопросы коллектива, на мой взгляд, все двигается успешно, — подчеркнул Глава Республики.

Глава Крыма поблагодарил Министерство обороны РФ за активное сотрудничество с заводом «Залив» и другими оборонными предприятиями Республики Крым.

Черноморский флот являлся залогом безопасности Республики Крым. Для нас спуск такого корабля является знаковым событием, которое состоялось благодаря поддержке нашего Президента и Министерства обороны РФ. И, конечно же, без трудового коллектива, единого организма, который живет и работает для выполнения общей цели и задачи, всего этого не было бы. Спасибо огромное за самоотверженный труд, — сказал Аксёнов.

В рамках мероприятия начальник Главного штаба Военно-морского флота – первый заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ Александр Витко выразил благодарность сотрудникам предприятия за проделанную работу.

У нас есть будущее – и ваш завод становится центром судостроения на юге России. Сегодня плоды вашего труда готовятся к спуску. Уверен, что судьба корабля сложится и будет удачной, она и не может быть другой. Вы вложили свои знания, умения, свою крымскую душу в этот корабль, и поэтому он будет достойно защищать нашу Родину, — отметил Александр Витко.

В ходе мероприятия также прозвучали выступления первого заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым Ефима Фикса, главы администрации города Керчи Сергея Бороздина. Работникам Судостроительного завода «Залив» вручили заслуженные награды.

СПРАВКА: Современные корабли проекта 22160 предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах. Корабль, названый в честь контр-адмирала Военно-морского флота СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова, был заложен 8 мая 2016 года. Передать корабль заказчику планируется до конца текущего года. «Сергей Котов» пополнит состав Черноморского флота.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.