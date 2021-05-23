В Керчи на сутки ограничат газоснабжение

Как сообщили в администрации Керчи, в связи с производством работ по реконструкции газопровода в районе ул. Буденного – шоссе Героев Сталинграда, во вторник, 25 мая будет отключена подача газа по следующим улицам:

шоссе героев Сталинграда (Верхний и Нижний Солнечный),

Буденного,

Ворошилова,

Индустриальное шоссе,

Марата,

Свердлова,

Таманская,

Херсонская,

Солдатская слободка,

микрорайоны Марат 1, 2, 3, 4, 5,

1-я и 2-я Митридатские,

Петра Алексеева,

Павлика Морозова,

Айвазовского,

Дмитрия Донского,

Рыбаков.

Жители вышеуказанных улиц, вам необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть краны перед газовыми счетчиками. Возобновление подачи газа планируется с 26 мая после опрессовки газовых стояков, — сообщает керченская администрация.

Уточняется, что на время опрессовки жильцам необходимо обеспечить доступ специалистов в квартиры.