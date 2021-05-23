В Керчи на сутки ограничат газоснабжение

Как сообщили в администрации Керчи, в связи с производством работ по реконструкции газопровода в районе ул. Буденного – шоссе Героев Сталинграда, во вторник, 25 мая будет отключена подача газа по следующим улицам:
- шоссе героев Сталинграда (Верхний и Нижний Солнечный),
- Буденного,
- Ворошилова,
- Индустриальное шоссе,
- Марата,
- Свердлова,
- Таманская,
- Херсонская,
- Солдатская слободка,
- микрорайоны Марат 1, 2, 3, 4, 5,
- 1-я и 2-я Митридатские,
- Петра Алексеева,
- Павлика Морозова,
- Айвазовского,
- Дмитрия Донского,
- Рыбаков.
Жители вышеуказанных улиц, вам необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть краны перед газовыми счетчиками. Возобновление подачи газа планируется с 26 мая после опрессовки газовых стояков, — сообщает керченская администрация.
Уточняется, что на время опрессовки жильцам необходимо обеспечить доступ специалистов в квартиры.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..