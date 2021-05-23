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В Керчи на сутки ограничат газоснабжение

В Керчи на сутки ограничат газоснабжение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Газоснабжение Крыма 19:33 23.05.2021

Как сообщили в администрации Керчи, в связи с производством работ по реконструкции газопровода в районе ул. Буденного – шоссе Героев Сталинграда, во вторник, 25 мая будет отключена подача газа по следующим улицам:

  • шоссе героев Сталинграда (Верхний и Нижний Солнечный),
  • Буденного,
  • Ворошилова,
  • Индустриальное шоссе,
  • Марата,
  • Свердлова,
  • Таманская,
  • Херсонская,
  • Солдатская слободка,
  • микрорайоны Марат 1, 2, 3, 4, 5,
  • 1-я и 2-я Митридатские,
  • Петра Алексеева,
  • Павлика Морозова,
  • Айвазовского,
  • Дмитрия Донского,
  • Рыбаков.

Жители вышеуказанных улиц, вам необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть краны перед газовыми счетчиками. Возобновление подачи газа планируется с 26 мая после опрессовки газовых стояков, — сообщает керченская администрация.

Уточняется, что на время опрессовки жильцам необходимо обеспечить доступ специалистов в квартиры.

В Керчи на сутки ограничат газоснабжение

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