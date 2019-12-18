В Керчи на взятке попались судебные приставы

В Керчи начальник отдела службы судебных приставов, его заместитель и пристав-исполнитель задержаны по подозрению в получении взятки. В отношении них возбуждено уголовное дело, Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по РК и г. Севастополю.

По результатам мероприятий, проведенных совместно с республиканским управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по городу Керчи УФССП по Республике Крым, его заместителя и судебного пристава-исполнителя данного отдела. Всем им в настоящее время уже предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 5 статьи 290 УК РФ), – говорится в сообщении.

Следственным отделом по городу Керчи установлено, что должностные лица вступили в преступный сговор, направленный на совершение действий в пользу предприятия и дальнейшее получение за это взятки. Так, начальник отдела и его заместитель дали указание судебному приставу-исполнителю окончить исполнительные производства в отношение предприятия по взысканию штрафа на сумму 1,1 млн. рублей. В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления.

12 декабря текущего года замначальника отдела близ автозаправочной станции лично получил от посредника 100 тысяч рублей, распределив их впоследствии между коллегами. После чего должностные лица были задержаны сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю, – рассказали в Следкоме.

По ходатайству следствия судом всем обвиняемым избрана мера пресечения: начальнику отдела и его заместителю – домашний арест, приставу-исполнителю – подписка о невыезде.

В настоящее время в рамках уголовного дела изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы и осмотры вещественных доказательств, а также следственных и иных процессуальных действий, направленные на установление полной картины преступления.