В Керчи набережная ушла под воду — «помог» ураганный ветер

Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь.
В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3, — уточнили синоптики.
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