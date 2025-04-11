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В Керчи набережная ушла под воду - "помог" ураганный ветер
фото: РИА Новости Крым

В Керчи набережная ушла под воду — «помог» ураганный ветер

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:49 11.04.2025

Керченскую набережную затопило, под воду ушла часть, которая находится рядом с фонтаном и памятником школьнику. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь.

В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах на почве и в воздухе заморозки -1…-3; днем +4…+9; в горах ночью -1…-6, днем 0…+3, — уточнили синоптики.

источник: РИА Новости Крым 
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