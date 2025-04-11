В Керчи набережная ушла под воду — «помог» ураганный ветер

Ситуация усугубляется тем, что дует боковой ветер, волну несет со стороны ступеней и стороны пролива, вода переливается через парапет и подтапливает набережную. Ухудшает положение и усиливающийся дождь.

В пятницу южный циклон принес в Крым холодную и ненастную погоду: сильные дожди и мокрый снег. Местами ожидаются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.