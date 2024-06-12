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В Керчи началось строительство 72-квартирного жилого дома
Фото: минстрой РК

В Керчи началось строительство 72-квартирного жилого дома

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 15:28 12.06.2024

Кому-то будет подарок на Новый (2026-й год).

В Керчи на улице Индустриальная ведется строительство 72 квартирного жилого дома. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 6%. Специалисты подрядной организации выполняют опалубочные работы и армирование стен первого этажа.

На строительство многоквартирного жилого дома предусмотрено 390 млн. рублей. Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя», — уточнили в республиканском минстрое.

Ввод нового дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

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