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В Керчи не хотят обустраивать платную парковку у Дворца пионеров. Останется бесплатной
Фото: администрация Керчи

В Керчи не хотят обустраивать платную парковку у Дворца пионеров. Останется бесплатной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:18 05.09.2021

В Керчи многих беспокоит вопрос парковки автомобилей возле здания Дворца пионеров. А именно: будет ли она платной, поскольку после благоустройства прилегающей территории здесь появились паркоматы. Ситуацию прокомментировал врио главы администрации Святослав Брусаков

Кто эти паркоматы поставил и, зачем, я разберусь. Но то, что они не будут работать — это я обещаю. Родители тех детей, которые занимаются в кружках, секциях, будут парковаться бесплатно, как и все остальные, кто захочет. Это общественная территория, нельзя её закрывать какими-то деньгами, — отметил врио главы администрации.

Он еще раз подчеркнул: парковка на территории общественной зоны (у Дворца пионеров) останется бесплатной.

В Керчи не хотят обустраивать платную парковку у Дворца пионеров. Останется бесплатной

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