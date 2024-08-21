В Керчи несовершеннолетний парнишка угнал автомобиль — покататься решил

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль на территории города. Установлено также лицо, совершившее противоправную деятельность, им оказался 16-летний керчанин, который свою вину отрицать не стал и рассказал полицейским, что увидел незапертое транспортное средство и решил покататься во дворах. Отделом дознания УМВД России г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.