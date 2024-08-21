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В Керчи несовершеннолетний парнишка угнал автомобиль — покататься решил

В Керчи несовершеннолетний парнишка угнал автомобиль — покататься решил

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:58 21.08.2024

В керченскую полицию обратился местный житель и сообщил, что его автомобиль ВАЗ-2107 угнан неизвестным. Молодой человек пояснил, что некоторое время назад оставил свое транспортное средство в гаражном кооперативе, уточнив что дверной замок с водительской стороны был неисправен.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили автомобиль на территории города. Установлено также лицо, совершившее противоправную деятельность, им оказался 16-летний керчанин, который свою вину отрицать не стал и рассказал полицейским, что увидел незапертое транспортное средство и решил покататься во дворах. Отделом дознания УМВД России г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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Злоумышленнику может грозить максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

источник: ресс-служба МВД по Республике Крым

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