В Керчи нет воды почти на сотне улиц — авария на водоводе

В Керчи произошла авария на магистральном водоводе, водоснабжения нет более чем на восьми десятках улиц. Об этом сообщили в компании «Вода Крыма».

Произошла авария на магистральном водоводе. Аджимушкайская насосная остановлена во избежание подтопления территорий, — говорится в сообщении.

Ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Суворова, ул. Казакова, ул. Всесоюзная, ул. Славы, ул. Железняка, ул. Войкова, ул. 12 Апреля, ул. Энгельса, ул. Р.Люксембург, ул. Спартака, ул. Ст.Разина, ул. Интернационалистов, ул. 1-й и 2-й Пятилетки, ул. Ген. Петрова, ул. Кирова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул.Войкова, ул. Софьи Перовской, , ул. Р. Люксембург, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Спартака, ул. Сакко, ул. Бардина, ул. Пушкаренко, ул. Московская, ул. Радио, ул. Ванцетти, пер. Веры Белик, ул. Казакова, ул. Кирова (от 93до 165), р-он 3-й Самострой, ул. Кооперативная, ул. Голубиная, ул. Лозовая, ул.1-я Сотня, ул.2-я Сотня, ул. 3-я Сотня, ул. Гаспринского, ул. Г. Кулакова, ул. Большая, ул. Шмидта, ул. Провалова, ул. Челядинова, ул. Ярошенко, ул. Костенко, ул. Международная, ул. Печениной, ул. Ученическая, п. Джаныкой-Каменка, ул. Чапаева, ул. Крестьянская, ул. Береговая, ул. Минина, ул. Грибоедова, ул. Радищева, ул. Кубанская, ул. Прохладная, ул. Собина, ул. Комсомольская.

В микрорайоне Аджимушкай нет воды на ул. Коммунаров, ул. Парахина, ул. Бурмина, ул. Макарова, ул. Данченко, ул. Краснопартизанская, ул. Парахина, ул. М. Молчановой, ул. Художника Бута, ул. Чебаненко, ул. Пещерная, ул. Б.Мальченко, ул. Металлургов, ул. Бурмина, ул. Тельмана, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.

В настоящее время специалисты определяют характер повреждения. В дальнейшем сообщат о сроках восстановления водоснабжения, уточнили на предприятии.

источник: РИА Новости Крым