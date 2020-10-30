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В Керчи нетрезвый водитель мотоцикла «Урал» решил сыграть в «догонялки» с инспекторами ГИБДД
Скриншот: ГИБДД

В Керчи нетрезвый водитель мотоцикла «Урал» решил сыграть в «догонялки» с инспекторами ГИБДД  

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:45 30.10.2020

В Керчи инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя мотоцикла с коляской, который сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами. Причем, водитель двухколесного транспорта в этот момент перевозил двух пассажиров.

Внимание инспекторов дорожно-постовой службы привлек водитель мотоцикла «Урал».  На требования полицейских об остановке транспортного средства мужчина не реагировал, а наоборот набирал скорость. Кроме того, при движении создавал угрозу безопасности иным участникам дорожного движения. Для остановки двухколесного транспорта потребовалась помощь других дежуривших неподалеку экипажей ДПС. Оценив дорожную ситуацию, а также проявив мастерство вождения автомобилями, полицейские преградили путь и задержали правонарушителя, — рассказали в ГИБДД.

За рулем мотоцикла оказался 27-летний житель Ленинского района Республики Крым, находящийся в состоянии опьянения. Мужчина оказал сопротивление и неповиновение инспекторам, в связи с чем в отношении правонарушителя были применены спецсредства. Во время задержания водитель трехколесного транспорта также из хулиганских побуждений сорвал медицинскую маску с лица сотрудника ДПС.

Полицейскими установлено, что мужчина в начале текущего года уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Освидетельствование, проведенное посредством алкотестера, показало наличие 1.066 мг/л. алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель от управления транспортом отстранен, мотоцикл поставлен на спецстоянку. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине грозит уголовная ответственность. Санкция статьи 264.1. УК РФ предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок два года, — рассказали в полиции.

Также в отношении правонарушителя составлено ряд административных протоколов за управление транспортным средством без права управления, невыполнение требований об остановке транспортного средства, выезд на полосу встречного движения и другие.

В Керчи нетрезвый водитель мотоцикла «Урал» решил сыграть в «догонялки» с инспекторами ГИБДД  

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