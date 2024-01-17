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В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта

В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:15 17.01.2024

По предварительным данным, 16 января в 23:35 в Керчи на ул. Маршала Еременко в районе дома 9, водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», двигаясь со стороны Вокзальная шоссе в направлении автовокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на препятствие (остановочный комплекс), после чего на скамью для отдыха в пешеходной зоне.

В результате ДТП транспортное средство и элементы городской инфраструктуры были повреждены, водитель от госпитализации отказался. По прибытии на место ДТП инспекторы ДПС установили, что мужчина по внешним признакам находится в состоянии опьянения и предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, от которой мужчина отказался. Полицейские проверили мужчину по базам ГИБДД и выяснили, что ранее он был лишен права управления транспортными средствами за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России по РК. 

В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта В Керчи нетрезвый водитель въехал в остановку общественного транспорта

В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции г. Керчи составлен ряд административных протоколов, а именно: по ч. 1 ст. 12.37 (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), по ч. 4 ст. 12.15 (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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