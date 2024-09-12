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В Керчи - новый руководитель Управления МВД России. Полковник Константин Голованов
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Керчи — новый руководитель Управления МВД России. Полковник Константин Голованов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:38 12.09.2024

В Управлении МВД России по городу Керчи заместитель Министра внутренних дел по Республике Крым полковник полиции Василий Гостев представил личному составу нового начальника территориального органа – полковника полиции Константина Голованова.

Василий Гостев пожелал новому руководителю керченской полиции плодотворно трудиться на благо города и отметил, что впереди у него много важных задач по обеспечению правопорядка на территории обслуживания. На мероприятие были приглашены прокурор района, представители регионального следственного комитета и ФСБ, исполняющий обязанности главы администрации. Гости поздравили Константина Голованова с назначением и отметили, что совместная эффективная работа будет продолжена, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Справочно:

Константин Валентинович Голованов родился 15 апреля 1972 года в г. Керчи. Имеет высшее образование. В органах внутренних дел начал службу в 1993 году на должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД г. Керчи. Этой службе Константин Валентинович отдал 6 лет, после чего был назначен заместителем начальника отделения уголовного розыска 1-го отдела Керченского городского управления ГУ МВД в Крыму. С 2001 по 2014 год исполнял обязанности помощника начальника городского отдела – оперативный дежурный дежурной части Керченского городского отдела Главного управления МВД в Республике Крым. С 2019 года по настоящее время был назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России – начальник отдела (отдел по работе с личным составом) УМВД России по г. Керчи. За период службы награжден ведомственными наградами.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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