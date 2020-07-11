В Керчи — оперативно-профилактическая операция «Мак-2020». Результаты уже есть

Оперативно-профилактическую операцию «Мак-2020» в Керчи проводят сотрудники полиции совместно с иными силовыми и контролирующими ведомствами.

Она организована в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. В рамках первого этапа, проведенного в конце июня, в ходе рейдовых мероприятий и проверке полученной оперативно значимой информации сотрудниками полиции выявлено 22 факта незаконного оборота наркотиков. Полицейскими составлено 14 административных материалов в отношении граждан, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача. Также задержаны лица, осуществлявшие незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Возбуждено шесть уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Рейдовым проверкам, отмечают в ведомстве, подлежали приусадебные участки, территории садовых кооперативов, места вероятного произрастания конопли и мака, а также места сбора наркопотребителей.

Профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков, стражами порядка проводятся на постоянной основе. Информацию об этой категории правонарушений граждане могут сообщать в дежурную часть УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, ул. Ленина, 8) либо по телефонам: (36561) 7-81-49, +7999-461-01-71, +7978-806-22-05 или 102.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым