В Керчи открылась выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023»

1 февраля в Керчи, в городском культурном центре им. Юрия Богатикова прошла презентация проектов и построек смотра-конкурса Крымского архитектурного форума-2023.

В экспозиции «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023» представлены работы в таких номинациях, как градостроительные комплексы, объекты социального и культурного назначения, жилые здания, открытые общественные пространства, индивидуальные жилые дома, интерьеры жилых и общественных зданий, — сообщили в городской администрации.

Также представлены проекты студентов кафедры Градостроительства Академии строительства и архитектуры и СевГУ.

Выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023» будет работать в Керчи до 1 марта.