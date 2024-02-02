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В Керчи открылась выставка «Архитектурные произведения 2021-2023»

В Керчи открылась выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:07 02.02.2024

1 февраля в Керчи, в городском культурном центре им. Юрия Богатикова прошла презентация проектов и построек смотра-конкурса Крымского архитектурного форума-2023.

В Керчи открылась выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023»

В экспозиции «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023» представлены работы в таких номинациях, как градостроительные комплексы, объекты социального и культурного назначения, жилые здания, открытые общественные пространства, индивидуальные жилые дома, интерьеры жилых и общественных зданий, — сообщили в городской администрации.

В Керчи открылась выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023»

Также представлены проекты студентов кафедры Градостроительства Академии строительства и архитектуры и СевГУ.

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В Керчи открылась выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023»

Выставка «Архитектурные произведения Крыма 2021-2023» будет работать в Керчи до 1 марта.

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