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В Керчи открыли мемориальные доски в честь молодых земляков, погибших в ходе СВО

В Керчи открыли мемориальные доски в честь молодых земляков, погибших в ходе СВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:09 22.02.2024

В Керчи руководство города, преподаватели, студенты, родные почтили память кавалеров ордена Мужества Кирилла Бойчевского и Владимира Чеботарева.

В Керчи открыли мемориальные доски в честь молодых земляков, погибших в ходе СВО

На фасаде Керченского медицинского колледжа появилась доска Кириллу Бойчевскому, который учился в нем в 2011-2015 годах.

В Керчи открыли мемориальные доски в честь молодых земляков, погибших в ходе СВО

Мемориальная доска Владимиру Чеботареву открыта на здании судомеханического техникума, курсантом которого Володя был с 2016 по 2020 годы.

В Керчи открыли мемориальные доски в честь молодых земляков, погибших в ходе СВО

Городские власти выразили искреннюю благодарность родителям героев за воспитание сыновей, Память о воинах-защитниках в Керчи пообещали хранить бережно и на века.

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В Керчи открыли мемориальные доски в честь молодых земляков, погибших в ходе СВО

Герои и сегодня с нами, их память увековечена, чтобы мы, живущие на этой земле, знали и помнили о подвиге наших земляков, об их верности воинскому долгу, отваге и героизме.

В Керчи открыли мемориальные доски в честь молодых земляков, погибших в ходе СВО

Фото: администрация Керчи.

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