В Керчи открыли новый МФЦ «Мои документы»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеомоста принял участие в мероприятии по открытию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои Документы» в Керчи. Глава Крыма отметил, что открытие нового МФЦ позволит значительно повысить качество оказания государственных услуг, создать более комфортные условия для посетителей.

Сегодня мы запускаем многофункциональный центр «Мои документы» в новом и просторном модульном здании. С открытием нового центра охват граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в городе Керчи, увеличивается до 100%, — заявил Глава РК.

Он добавил, что внедрение информационных технологий в сфере госуслуг – приоритетное направление работы органов власти Республики по совершенствованию государственного управления. Сергей Аксёнов поблагодарил всех причастных к созданию центра и уточнил, что главная задача – ликвидировать очередь на получение государственных услуг.

Организуйте работу таким образом, чтобы никакой очереди не было. Там, где появляются очереди, возникает масса дополнительных проблем, а также недобросовестных граждан, ищущих обходные пути. Прошу лично взять эту ситуацию на контроль, — подчеркнул Аксёнов, обращаясь к директору ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольге Макаровой.

Та, в свою очередь, сообщила, что это самый крупный модульный многофункциональный центр в Крыму.

В новом МФЦ организовано 32 окна приема заявителей, что позволяет специалистам центра оказывать более 1000 услуг в день и принимать более 1500 посетителей, — обратила внимание Макарова.

Начальник центра «Мои Документы» в г. Керчи Наталья Литвинова в режиме видеосвязи показала внутренние помещения центра, где созданы комфортные условия для пребывания посетителей.

МФЦ в Керчи заработал с ноября 2017 года в помещениях по адресам: ул. Кирова, 5 и ул. Кирова, 17. Количество окон приема позволяло керчанам получать около 330 услуг в день. 14 августа 2020 года керченский центр «Мои Документы» переехал в новое модульное здание, расположенное по ул. Генерала Петрова, 33 а. Всего здесь организовано предоставление 82 услуг, из которых: 45 федеральных, 17 государственных, 8 муниципальных, 7 услуг АО «Корпорация МСП». 3 услуги ресурсоснабжающих организаций («Крымгазсети», Крымэнерго», «Вода Крыма») и 2 услуги операторов мобильной связи.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.