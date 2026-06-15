В Керчи отметили двухсотлетие музея древностей

В Керчи отметили двухсотлетие городского музея древностей — одного из старейших в Крыму. Главным юбилейным мероприятием стал XXVIII Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны».

«Боспорские агоны»: сквозь времена

«Сквозь времена» — так называлась торжественная церемония открытия «Агонов». Кроме того, в программе одного из старейших культурных фестивалей Крыма, основанного еще в прошлом тысячелетии — в 1999 году, были театральный конкурс «От античности до современности», литературный конкурс «На крыльях грифона», интерактивная историческая деревня Эмпорий, мастер-классы по народным ремеслам, актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах и вокалу, фестиваль-конкурс «Модные агоны», интеллектуально-дискуссионная игра «Агонимы».

В театральной программе фестиваля на самом деле соединились времена — от античных сюжетов (спектакли «Эзоп» и «Геракл») до наших дней. Великой Отечественной войне были посвящены спектакли «Керченские мадонны», «Привет с фронта», «Не покидай меня», «Материнское поле». Также на фестивале показали документальный фильм-исповедь народного артиста России депутата Госдумы Николая Бурляева «Боже! Чувствую приближение Твое!». Картина приурочена к девяностолетию со дня рождения Андрея Тарковского. «Боже! Чувствую приближение Твое!» — это молитва знаменитого режиссера. Основа фильма — исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в картинах «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

Событие особого значения

Создание Керченского музея древностей связано с деятельностью французского эмигранта Поля Дюбрюкса, который, живя и работая в Керчи инспектором местной таможенной заставы, с разрешения властей начал коллекционировать античные древности и в 1810 году открыл свой собственный «музеум». В 1818 году Керчь посетил император Александр I. Государь поднялся на гору Митридат, а затем осмотрел «древние гробницы и музеум». Пояснения ему давал «антикварий» Поль Дюбрюкс. Александр наградил археолога золотым перстнем с бриллиантом и одобрил дальнейшие исследования. А 14 (по старому стилю — 2) июня 1826 года по ходатайству городских властей во главе с градоначальником Иваном Стемпковским на базе «музеума» Дюбрюкса был открыт один из старейших в России государственных археологических музеев — Керченский музей древностей.

Собрание музея формировалось на протяжении всей его двухсотлетней истории. Наиболее ценная часть фондов — уникальные археологические коллекции, в которых хранятся предметы, имеющие отношение к истории Боспорского царства, первого государственного образования на территории России. Как отметил в своем поздравлении президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, «двухсотлетие Керченского музея древностей — это событие особого звучания и значения. Более 242 тысяч музейных предметов, десятки археологических и исторических коллекций, выдающееся собрание античной расписной керамики, всемирно известная лапидарная коллекция — все это не только богатство фондов, но и результат огромного труда многих поколений исследователей, хранителей, реставраторов».

Европейцы в Керчи

Увы, несколько раз коллекции Керченского музея древностей серьезно страдали от рук «просвещенных европейцев». В 1855 году, во время Крымской войны, англичане и французы не только повредили здание музея, устроив в нем пороховой склад, но и практически полностью уничтожили остававшиеся коллекции. «Пол музея на несколько дюймов был покрыт осколками разбитого стекла, ваз, урн, статуй, бесценной пылью их содержимого и обугленных остатков дерева и кости вперемежку со свежими щепками из полок столов и витрин, где они хранились. Ни одна вещь не могла так сломаться или сгореть, разве что при помощи молотка и поджога. Витрины и полки оторваны от стен, стекло разбито до атомов, а статуи расколоты на кусочки», — свидетельствовал о делах своих соотечественников корреспондент лондонской «Таймс» Уильям Рассел. Кроме того, часть отобранных специальной «комиссией» памятников англичане вывезли в качестве трофеев в Британский музей.

В 1943 году уже немцы вывезли из керченского музея в Германию 45 ящиков с экспонатами. После освобождения города был составлен акт об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками Керченскому историко-археологическому музею. Кроме античных коллекций, в документе упоминаются этнографические материалы, иконы XII-XV веков, живописные полотна, антикварная мебель. Сумма общего предварительно подсчитанного ущерба, нанесенного музею, была оценена почти в два миллиона золотых рублей.

Наконец, уже после воссоединения Крыма с Россией европейцы арестовали в Амстердаме коллекцию «скифского золота» из музеев полуострова, в том числе и из Керченского музея древностей. Больше того, затем, согласно решению европейской Фемиды, эта коллекция была передана в Национальный исторический музей Украины в Киеве.

По указу президента

Если керченскому музею исполнилось 200 лет, то сам город, считающий себя самым древним в России, готовится отметить в 2030 году свое 2650-летие. Указ о подготовке к этой грандиозной исторической дате издал 15 декабря прошлого года президент Владимир Путин. «Будущее музея-заповедника неразрывно связано с будущим города Керчи как самого древнего города на территории России, — считает генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. — Идет подготовка мероприятий, направленных на превращение Керчи в город с историческим центром, демонстрирующим достижения античности, Средневековья и XIX века».

Путешественник XXI века должен увидеть на горе Митридат воссозданную столицу Боспорского царства — Пантикапей, величественный Тезеум, часовню Ивана Стемпковского и ведущую к ней Большую Митридатскую лестницу как символ связи времен. Он должен видеть замечательные города — спутники великого Пантикапея: Мирмекий, Нимфей, Тиритаку, Иллурат, Артезиан с приспособленными к показу строениями и удобной инфраструктурой.

источник: «Парламентская газета»

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