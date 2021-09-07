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В Керчи парень взял чужую машину покататься. Владелец оказался против
фото: pxhere.com

В Керчи парень взял чужую машину покататься. Владелец оказался против

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:21 07.09.2021

В дежурную часть УМВД России в Керчи обратился местный житель с заявлением о том, что неустановленное лицо завладело его автомобилем.

Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что накануне вечером заявитель припарковал автомобиль возле дома, однако забыл его закрыть и поставить на сигнализацию. Утром автомобиля на оставленном месте не оказалось. Правоохранители в кратчайшие сроки вышли на след злоумышленника и задержали его. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина в содеянном сознался и написал явку с повинной. Как он пояснил, чужую машину взял покататься, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает, что в целях предупреждения угонов автомашин, необходимо соблюдать следующие правила:

  • выходя из автомобиля, даже на короткое время, не оставляйте ключи в замке зажигания, закрывайте транспортное средство, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны;
  • при парковке автомобиля на длительное время выбирайте хорошо освещенное, просматриваемое, людное место, а также используйте гараж или охраняемую стоянку.

Если в отношении Вас совершены противоправные деяния, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102».

В Керчи парень взял чужую машину покататься. Владелец оказался против

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