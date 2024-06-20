В Керчи перед судом предстанет ранее судимая местная жительница. Избила до смерти знакомого

Прокуратура города Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимой местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемая в ходе конфликта, возникшего между ней и ее знакомым из-за требований последнего в дополнительном приобретении спиртного, нанесла ему не менее 7 ударов деревянным бруском по голове. От полученных травм потерпевший скончался в больнице через несколько дней, — сообщили в прокуратуре.

Свою вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объёме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Керчанке грозит суровое наказание — вплоть до 15 лет лишения свободы. И вряд ли суд будет снисходителен…

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