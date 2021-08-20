В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

С 6 часов утра в Керчи для наведения порядка, уборки несанкционированных свалок и мусора, после наводнения перекрыты центральные улицы города:

ул. Карла Маркса от ул. Самойленко до пересечения с ул. Кирова,

ул. Пролетарская от ул. Борзенко до ул. Кирова,

ул. Борзенко от моста Стадиона им. 50-летия Октября до ул. Пролетарской,

ул. Козлова от К. Маркса до ул. Пролетарской,

ул. Дубинина от ул. К Маркса до ул. Пролетарской,

пер. Милицейский от ул. К. Маркса до ул. Пролетарской.

Врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков поставил задачу восстановления городских объектов, разрушенных в результате ликвидации подтопления.

Скоро начнутся восстановительные работы возле реки Мелек-Чесме и в сквере у Морвокзала.

На прошлой неделе, принимая меры по минимизации последствий наводнения, был предпринят ряд действий, что в критический момент помогло в буквальном смысле направить «большую воду» в нужное русло. На реке Мелек-Чесме пришлось разбить бетонные парапеты, вскрыть и углубить ливневки для увеличения стока воды, принесенной её притоком — рекой Катерлез. Для скорейшего отвода воды с улицы Кирова в сквере у морвокзала, дополнительно к ливневой канализации была вырыта траншея от проезжей части к морю. Теперь необходимо восстановить разрушенное, — отметили в администрации Керчи.

Уже определен подрядчик, из местного бюджета будут выделены денежные средства для восстановления разрушений возле реки Мелек-Чесме и в сквере у Морвокзала, проведения благоустройства.

Подрядчик к работам приступит завтра. Я этот вопрос держу на контроле, — подчеркнул, комментируя ситуацию, Святослав Брусаков.

Он также встретился с керчанами, чьи дома попали в зону подтопления. В первую очередь, улицы Чернышевского и Жени Дудник. Здесь на сегодняшний день еще остается грязь — последствия обильных осадков.

Святослав Брусаков дал распоряжения организовать адресную помощь жителям. По их просьбам направлены бригады для откачки воды, осушения подвалов. Для расчистки территории сразу прибыла техника.

Также по итогам выезда будет произведена подсыпка щебнем дорожек у подтопленных домов, чтобы людям было легче ходить.

Фото: администрация Керчи.