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В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:18 20.08.2021

С 6 часов утра в Керчи для наведения порядка, уборки несанкционированных свалок и мусора, после наводнения перекрыты центральные улицы города:

  •  ул. Карла Маркса от ул. Самойленко до пересечения с ул. Кирова,
  • ул. Пролетарская от ул. Борзенко до ул. Кирова,
  • ул. Борзенко от моста Стадиона им. 50-летия Октября до ул. Пролетарской,
  • ул. Козлова от К. Маркса до ул. Пролетарской,
  • ул. Дубинина от ул. К Маркса до ул. Пролетарской,
  • пер. Милицейский от ул. К. Маркса до ул. Пролетарской.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков поставил задачу восстановления городских объектов, разрушенных в результате ликвидации подтопления.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Скоро начнутся восстановительные работы возле реки Мелек-Чесме и в сквере у Морвокзала.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

На прошлой неделе, принимая меры по минимизации последствий наводнения, был предпринят ряд действий, что в критический момент помогло в буквальном смысле направить «большую воду» в нужное русло. На реке Мелек-Чесме пришлось разбить бетонные парапеты, вскрыть и углубить ливневки для увеличения стока воды, принесенной её притоком — рекой Катерлез. Для скорейшего отвода воды с улицы Кирова в сквере у морвокзала, дополнительно к ливневой канализации была вырыта траншея от проезжей части к морю. Теперь необходимо восстановить разрушенное, — отметили в администрации Керчи.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Уже определен подрядчик, из местного бюджета будут выделены денежные средства для восстановления разрушений возле реки Мелек-Чесме и в сквере у Морвокзала, проведения благоустройства.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Подрядчик к работам приступит завтра. Я этот вопрос держу на контроле, — подчеркнул, комментируя ситуацию, Святослав Брусаков.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Он также встретился с керчанами, чьи дома попали в зону подтопления. В первую очередь, улицы Чернышевского и Жени Дудник. Здесь на сегодняшний день еще остается грязь — последствия обильных осадков.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Святослав Брусаков дал распоряжения организовать адресную помощь жителям. По их просьбам направлены бригады для откачки воды, осушения подвалов. Для расчистки территории сразу прибыла техника.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Также по итогам выезда будет произведена подсыпка щебнем дорожек у подтопленных домов, чтобы людям было легче ходить.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

Фото: администрация Керчи.

В Керчи перекрыты улицы в центре. Идет большая уборка

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