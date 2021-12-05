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В Керчи пьяные пассажиры напали на водителя троллейбуса
Скриншот: Вести-Крым

В Керчи пьяные пассажиры напали на водителя троллейбуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 19:57 05.12.2021

В Керчи на водителя троллейбуса напали четверо человек, сообщает портал KERCH.COM.RU. Так, по информации руководства «Керчьгортранса», на водителя напали четверо мужчин на остановке «Железнодорожный вокзал».

Водитель троллейбуса сообщил о том, что пьяные молодые люди ехали до конечной остановки. Пассажиры находились в алкогольном опьянении. Они стали выражать претензии, что водитель «ехал не так», «подъехал не туда». В результате, по информации работника «Керьгортранса», четверо напали на него на рабочем месте. После потасовки убежали. На место вызваны полиция и другие соответствующие службы.

В Керчи пьяные пассажиры напали на водителя троллейбуса

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