В Керчи пьяные пассажиры напали на водителя троллейбуса

В Керчи на водителя троллейбуса напали четверо человек, сообщает портал KERCH.COM.RU . Так, по информации руководства «Керчьгортранса», на водителя напали четверо мужчин на остановке «Железнодорожный вокзал».

Водитель троллейбуса сообщил о том, что пьяные молодые люди ехали до конечной остановки. Пассажиры находились в алкогольном опьянении. Они стали выражать претензии, что водитель «ехал не так», «подъехал не туда». В результате, по информации работника «Керьгортранса», четверо напали на него на рабочем месте. После потасовки убежали. На место вызваны полиция и другие соответствующие службы.