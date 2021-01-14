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В Керчи пьяный водитель пытался сбежать от сотрудников Госавтоинспекции

В Керчи пьяный водитель пытался сбежать от сотрудников Госавтоинспекции

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:28 14.01.2021

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции в Керчи отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии опьянения.

В вечернее время при надзоре за дорожным движением сотрудники дорожно-патрульной службы заметили автомобиль Тойота, который резко остановился и изменил траекторию движения. Полицейские посредством громкоговорящего устройства потребовали водителя остановиться. Однако иномарка наоборот набрала скорость и многократно меняла направление движения, тем самым создавая угрозу безопасности окружающих. После непродолжительного преследования автоинспекторам удалось остановить машину и пресечь противоправные действия водителя. За рулем Тойоты оказался 47-летний мужчина, у которого имелись явные признаки опьянения. Результаты медицинского освидетельствования, пройденного в медицинском учреждении, подтвердили наличие алкогольного опьянения у водителя транспортного средства, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мужчине грозит наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Водитель от управления транспортом отстранен. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В Керчи пьяный водитель пытался сбежать от сотрудников Госавтоинспекции

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