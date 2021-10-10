В Керчи планируется благоустроить 65 дворов

Стартовали встречи по обсуждению дизайн-проектов.

Очередные три встречи в конце недели провел глава администрации Керчи Святослав Брусаков с жителями МКД, дворовые территории которых планируется благоустроить в следующем году.

Первый двор объединяет дома по ул. Ульяновых, 33, пер. Майский, 5, 7, 9, пер. Юннатов, 9, ул. Клары Цеткин, 19, 21, второй — дома по пер. Юннатов, 12, 8, 4, 14, 18, 20, 16 и ул. Клары Цеткин, 11, 13, 15, 17/10, третий — дома по ул. Орджоникидзе, 92, 110, 118, — сообщили в администрации Керчи.

Разработкой дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий занимается проектный институт «Шельф».

Определен перечень мероприятий, которые обязательно должны быть выполнены в рамках благоустройства. Это замена покрытий внутридворовых дорог и пешеходных дорожек (тротуаров) тротуаров, замена бордюров, ремонт или восстановление существующих детских и спортивных площадок, бельевых площадок (специально отведенных мест для сушки белья), ремонт или восстановление контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, обустройство и расширение территорий под парковочные места в местах стихийных стоянок автотранспорта с учетом требований санитарных норм, озеленение (высадка деревьев вместо вырубленных аварийных), установка скамеек для отдыха, урн для мусора, наружного освещения, — отметили в администрации.

Подчеркивается, что по всем адресам жители могут внести свои предложения по благоустройству по размещению площадок, парковок.

Фото: администрация Керчи.