В Керчи почтили память жертв расстрела в Багеровском рву

В селе Октябрьское, близ Керчи прошли мероприятия в память о трагедии 79-летней давности. В ноябре 1941-го оккупанты собрали мирное население Керчи, вывезли за город и расстреляли в противотанковом рву. Жертвами фашистов стали в основном евреи.

Прошло 79 лет со дня трагедии, но город Керчь всегда вспоминает тех, кому общей могилой в 1941 году стал километровый Багеровский ров. Согласно свидетельствам очевидцев — 7 тысяч керчан были расстреляны тогда зондеркомандой. Сегодня керчане с глубокой скорбью вспоминают о трагедии Багеровского рва, о тысячах невинных людей, безжалостно расстрелянных фашистами, — сообщили в администрации Керчи.

Сегодня к памятнику на месте массового прошло возложение цветов. Здесь была произнесена иудейская поминальная молитва (кадиш), также отслужена лития православным священником.

Фото: администрация Керчи.