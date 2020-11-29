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В Керчи почтили память жертв расстрела в Багеровском рву

В Керчи почтили память жертв расстрела в Багеровском рву

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 20:04 29.11.2020

В селе Октябрьское, близ Керчи прошли мероприятия в память о трагедии 79-летней давности. В ноябре 1941-го оккупанты собрали мирное население Керчи, вывезли за город и расстреляли в противотанковом рву. Жертвами фашистов стали в основном евреи.

В Керчи почтили память жертв расстрела в Багеровском рву

Прошло 79 лет со дня трагедии, но город Керчь всегда вспоминает тех, кому общей могилой в 1941 году стал километровый Багеровский ров. Согласно свидетельствам очевидцев — 7 тысяч керчан были расстреляны тогда зондеркомандой. Сегодня керчане с глубокой скорбью вспоминают о трагедии Багеровского рва, о тысячах невинных людей, безжалостно расстрелянных фашистами, — сообщили в администрации Керчи.

В Керчи почтили память жертв расстрела в Багеровском рву

Сегодня к памятнику на месте массового прошло возложение цветов. Здесь была произнесена иудейская поминальная молитва (кадиш), также отслужена лития православным священником.

В Керчи почтили память жертв расстрела в Багеровском рву

Фото: администрация Керчи.

В Керчи почтили память жертв расстрела в Багеровском рву

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