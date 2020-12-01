В Керчи под колесами авто погиб 73-летний пешеход

Накануне днем (в 15:40) в Керчи, на ул. Орджоникидзе произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина – пешеход.

Женщина, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», двигаясь по улице Орджоникидзе, со стороны телецентра, допустила наезд на пешехода, 1946 года рождения, который переходил проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался. Проводится проверка, — сообщили в ГИБДД.

Керченский портал KERCH.COM.RU уточняет, ДТП произошло в районе остановки «Институт». Пострадавший получил серьезную травму, он скончался в карете «Скорой помощи». И еще один факт от керченских коллег: мужчина направлялся с работы домой, сегодня, 1 декабря ему исполнилось бы 74 года.