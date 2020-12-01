Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | В Керчи под колесами авто погиб 73-летний пешеход

crimeapress_news

В Керчи под колесами авто погиб 73-летний пешеход
Фото: KERCH.COM.RU

В Керчи под колесами авто погиб 73-летний пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 11:57 01.12.2020

Накануне днем (в 15:40) в Керчи, на ул. Орджоникидзе произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина – пешеход.

Женщина, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», двигаясь по улице Орджоникидзе, со стороны телецентра, допустила наезд на пешехода, 1946 года рождения, который переходил проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался. Проводится проверка, — сообщили в ГИБДД.

Керченский портал KERCH.COM.RU уточняет, ДТП произошло в районе остановки «Институт». Пострадавший получил серьезную травму, он скончался в карете «Скорой помощи». И еще один факт от керченских коллег: мужчина направлялся с работы домой, сегодня, 1 декабря ему исполнилось бы 74 года.

В Керчи под колесами авто погиб 73-летний пешеход

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.