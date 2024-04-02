В Керчи подрядчик «накосячил» с ремонтом исторического здания. Попал на штраф в пять миллионов

В Керчи по постановлению прокуратуры подрядная организация оштрафована на 5,2 млн. рублей за нарушение сроков проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Установлено, что подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по сохранению здания Романовской женской гимназии. Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 104 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении предприятия дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Суд признал подрядную организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 5,2 млн. рублей, — уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время работы на объекте в Керчи находятся на завершающем этапе.