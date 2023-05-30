В Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»: четверо водителей подшофе стали пешеходами

С 26 по 28 мая в Керчи проходило очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За три дня, с пятницы по воскресенье, дорожные полицейские выявили 107 нарушений ПДД. Ну а в отношении четырех водителей составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь каждый из них заплатит штраф в размере 30 000 рублей, а также будет лишен права управления транспортом на срок до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают:

Управление автомобилем в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, за которое предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Кроме того, автоинспекторы призывают всех автомобилистов сразу же сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения по телефону дежурной части УМВД России по г. Керчи – (36561)7-81-49 либо 102.

Госавтоинспекция Керчи призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде не игнорировать данный факт, а сообщайте о нем в полицию для принятия оперативных мер реагирования.

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