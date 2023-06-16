В Керчи подвели итоги операции «Уклонист»

В период с 8 по 14 июня 2023 года на территории г. Керчи сотрудниками УМВД России п г. Керчи проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист», направленное на выявление лиц, уклоняющихся от выполнения решения суда о прохождении диагностики или лечения в связи с немедицинским потреблением наркотических средств.

За указанный период сотрудниками Керченской полиции была проведена 31 профилактическая беседа с лицами, уклоняющимися от лечения в специальных учреждениях. В ходе проведения операции, сотрудниками ОКОН было снято с учета 11 лиц, состоящих на контроле, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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