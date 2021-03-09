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В Керчи полицейские проводят операцию «Визит»

В Керчи полицейские проводят операцию «Визит»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 17:59 09.03.2021

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Визит» участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Керчи проводят комплекс мероприятий, направленных на укрепление прямых контактов с местными жителями.

Участковые посещают граждан, проживающих на вверенных им административных участках, с целью знакомства и проведения разъяснительной и профилактической работы с населением. Подобные мероприятия полицейские проводят на постоянной основе. Имея под рукой контактные данные участкового своего района, горожане, оказавшись в трудной жизненной ситуации, всегда смогут с ним связаться и получить помощь в любое время. Во время таких встреч участковые проводят беседы с жителями о соблюдении общественного порядка, вручают им листовки с рекомендациями, как не стать жертвой мошенников, а также передают гражданам визитные карточки со своими контактными данными, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Керчи полицейские проводят операцию «Визит» В Керчи полицейские проводят операцию «Визит» В Керчи полицейские проводят операцию «Визит» В Керчи полицейские проводят операцию «Визит» В Керчи полицейские проводят операцию «Визит»

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Керчи полицейские проводят операцию «Визит»

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