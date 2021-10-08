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В Керчи полицейские раскрыли угон автомобиля
Иллюстрация: vcatuva.ru

В Керчи полицейские раскрыли угон автомобиля

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:40 08.10.2021

В Керчи в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что неустановленное лицо завладело его автомобилем «ГАЗель». Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 36-летний мужчина. На угнанном транспортном средстве злоумышленник совершил ДТП.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел припаркованный автомобиль. Двери транспортного средства беспечный хозяин автомобиля не запер, поэтому злоумышленник беспрепятственно проник в салон. В замке зажигания мужчина обнаружил ключи, и у него сразу же возникло желание прокатиться по городу. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу, — сообщили в МВД по РК.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

В Керчи полицейские раскрыли угон автомобиля

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