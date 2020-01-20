В Керчи полиция задержала защитников парка львов «Тайган»

Во многих городах России проходят одиночные пикеты в защиту парка львов «Тайган». В Керчи такая акция вышла не слишком-то «одиночной» и вызвала вопросы правоохранителей. Как сообщает KERCH.COM.RU , участников пикета в поддержку «Тайгана» задержала полиция.

Группа керчан собралась на центральной площади Керчи, чтобы выступить против закрытия сафари-парка «Тайган» и поддержать его владельца Олега Зубкова. Однако правоохранители воспрепятствовали проведению акции протеста. Сотрудники полиции, а также представители городской администрации Керчи объяснили керчанам, что согласно законодательству Российской Федерации, любое массовое мероприятие, не имеющее разрешения от городской администрации на проведение, признается незаконным. Активистов это не остановило. Разбившись на небольшие группы, керчанки отправились раздавать листовки прохожим на улице Ленина, центральной площади и городской набережной. В листовках указаны ссылки на сообщества в социальных сетях, YouTube-канал директора парка Олега Зубкова, а также призывы: «Остановим рейдерский захват парка «Тайган». По словам организаторов «мирного пикета», как они сами его называют, основная цель данной акции — привлечь максимальное внимание общественности к ситуации, сложившейся вокруг сафари-парка, — сообщает издание.

Спустя час после начала пикета, к активистам вновь обратились сотрудники полиции. На этот раз керчан проводили в отделение полиции для дачи разъяснений. Как следует из соцсетей, были задержаны 5 активисток. С ними проведена разъяснительная беседа, составлен один админпротокол. Официальной информации от МВД пока нет.

Отметим, что параллельно учредитель и владелец сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков проиграл кассацию по делу о принудительном демонтаже огромных букв ПАРК ЛЬВОВ ТАЙГАН. Арбитражный суд Центрального округа в Калуге отклонил его кассационную жалобу.

Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2019 года оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения, – цитирует решение суда ИА «Крыминформ» .

Ранее Двадцать первый арбитражный апелляционный суд Севастополя обязал предпринимателя демонтировать с земельного участка Белогорского технологического техникума сооружение в виде букв.