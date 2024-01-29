В Керчи полицейские задержали местную жительницу с наркотической «солью»

Сотрудники полиции Керчи задержали ранее не судимую 49-летнюю местную жительницу. Женщина подозревается в приобретении и хранении наркотических веществ.

При патрулировании улиц г. Керчи полицейские обратили внимание на женщину, которая имела явные признаки опьянения и поведение, не соответствующее окружающей обстановке. В ходе личного досмотра задержанной в кармане куртки полицейскими обнаружен полимерный сверток желтого цвета с неизвестным веществом.

Женщина призналась, что в свертке находится наркотическое вещество «соль», которое она приобрела для личного потребления через так называемые «закладки». Экспертиза подтвердила, что представленное на исследование вещество – N-метилэфедрон, массой 0,9 граммов, — сообщили в МВД по РК.