В Керчи полицейские задержали местную жительницу с наркотической «солью»

Сотрудники полиции Керчи задержали ранее не судимую 49-летнюю местную жительницу. Женщина подозревается в приобретении и хранении наркотических веществ.
При патрулировании улиц г. Керчи полицейские обратили внимание на женщину, которая имела явные признаки опьянения и поведение, не соответствующее окружающей обстановке. В ходе личного досмотра задержанной в кармане куртки полицейскими обнаружен полимерный сверток желтого цвета с неизвестным веществом.
Женщина призналась, что в свертке находится наркотическое вещество «соль», которое она приобрела для личного потребления через так называемые «закладки». Экспертиза подтвердила, что представленное на исследование вещество – N-метилэфедрон, массой 0,9 граммов, — сообщили в МВД по РК.
Отделом дознания УМВД России по г. Керчи подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ («Приобретение и хранение наркотических веществ»). Потенциальное наказание «любительнице «соли» – лишение свободы на срок до 3 лет.
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