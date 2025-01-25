В Керчи полиция проверяла пункты приёма металлолома

Сотрудники отделения по исполнению административного законодательства УМВД по г. Керчи в рамках мероприятий по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности провели проверку пунктов приема металлолома на территории города.
В ходе надзорно — проверочных мероприятий полицейские выявили нарушения требований правил обращения с ломом и отходами черных, цветных металлов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 980, на нескольких пунктах приема. Сотрудники полиции приняли меры к устранению выявленных нарушений. В отношении должностных лиц составлено 3 административных материала по ст. 14.26 КоАП РФ — Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Данные мероприятия направлены на повышение контроля за оборотом вторичных материалов и предотвращение возможных преступлений, связанных с кражами металла.
Полицейские призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях в пунктах приема лома.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму