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В Керчи полиция проверяла пункты приёма металлолома
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Керчи полиция проверяла пункты приёма металлолома

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:05 25.01.2025

Сотрудники отделения по исполнению административного законодательства УМВД по г. Керчи в рамках мероприятий по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности провели проверку пунктов приема металлолома на территории города.

В ходе надзорно — проверочных мероприятий полицейские выявили нарушения требований правил обращения с ломом и отходами черных, цветных металлов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 980, на нескольких пунктах приема. Сотрудники полиции приняли меры к устранению выявленных нарушений. В отношении должностных лиц составлено 3 административных материала по ст. 14.26 КоАП РФ — Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Данные мероприятия направлены на повышение контроля за оборотом вторичных материалов и предотвращение возможных преступлений, связанных с кражами металла.

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Полицейские призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях в пунктах приема лома.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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