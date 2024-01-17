В Керчи полиция выявила нарушителей миграционного законодательства

Установлено, что мужчины прибыли на территорию Российской Федерации для осуществления неофициальной трудовой деятельности и находились в стране незаконно. За нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 6 пассажиров автобуса привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и 18.15 КоАП РФ, еще два пассажира — по ст. 18.15 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.