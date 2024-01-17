В Керчи полиция выявила нарушителей миграционного законодательства

На стационарном посту ДПС «Керчь» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Керчи совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе проверки документов водителя и пассажиров рейсового автобуса, следующего в Краснодарский край, установили, что и у водителя, и у 8 пассажиров — граждан Закавказья и Центральной Азии, просрочены миграционные документы.
Установлено, что мужчины прибыли на территорию Российской Федерации для осуществления неофициальной трудовой деятельности и находились в стране незаконно. За нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 6 пассажиров автобуса привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и 18.15 КоАП РФ, еще два пассажира — по ст. 18.15 КоАП РФ, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.
В отношении водителя транспортного средства за нарушение миграционного законодательства составлено сразу 6 протоколов по ст. 18.8, ст. 18.9, ст. 18.10, ст. 18.11, ст. 18.15 и ст. 18.20 КоАП РФ.
Всем нарушителям грозят административные штрафы, а 6 иностранным гражданам и водителю, согласно действующему законодательству, — штрафы с выдворением за пределы Российской Федерации.
источник: пресс-служба МВД России по Республике Крым
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