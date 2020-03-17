В Керчи построят паром, который свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока

Паром, который будет курсировать между Камчаткой и портами Дальнего Востока, заложен на судостроительном заводе в Керчи.

На судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи состоялась торжественная церемония закладки киля в основание парома. Он обеспечит регулярное морское сообщение между портами Дальнего Востока: Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края. Порядка 30 лет между дальневосточными субъектами не было регулярного пассажирского морского сообщения, — уточнили в администрации Камчатского края.

Уточняется, что тип судна определили жители Камчатки в ходе онлайн-голосования. Строительство оплачивается за счет федерального бюджета в рамках государственной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

Автомобильно-пассажирский паром серии CNF22 предназначен для неограниченного района плавания (основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана). Его длина до 119,72 м, ширина — 17,91 м, осадка — 4,5 м, скорость экономического хода — 15 узлов, экипаж и обслуживающий персонал — 48 человек. Судно вмещает 150 человек или 28 грузовых автомобилей с 20-футовым контейнером и длиной автопоезда до 11 м, до 78 легковых автомобилей.

Керченский судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы работает с 1938 года и является одним из крупнейших судостроительных предприятий России. Всего за годы работы предприятия было построено более 500 судов и кораблей различного класса и назначения. Среди них супертанкер типа «Крым» (водоизмещением 180 тыс. т), экологически чистые танкеры типа «Победа» (водоизмещением 84,5 тыс. т), лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» с ядерной энергетической установкой (водоизмещением 61,88 тыс. т). Предприятие участвовало в программах технического оснащения Восточно-Казантипского газового месторождения в Азовском море и строило корабли для ВМФ СССР.