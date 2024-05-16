В Керчи предотвратили реализацию партии синтетических наркотиков

В ходе личного досмотра оперативники изъяли из кармана куртки 24-летнего злоумышленника 17 свертков с неизвестным веществом, которые были отправлены на исследование. Эксперты подтвердили, что представленный образец общей массой 9,83 грамма является синтетическим наркотическим средством, производным N-метилэфедрон (соль). Подозреваемый признался, что в сети Интернет, по инструкции «куратора», заказал наркотическое средство, а позже в тайнике-закладке забрал расфасованную партию наркотика. Злоумышленник должен был реализовать «товар» бесконтактным путем, — отмечают в пресс-службе МВД России в Севастополе.

Следственным отделом УМВД России по Керчи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым