В Керчи пресечена деятельность запрещенной религиозной организации

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Керчи. Ему вменяется организация деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации «Свидетелей Иеговы» и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Вместе с тем житель Керчи, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки «Свидетелей Иеговы г. Керчи» (запрещенная эестремистская организация — ред.), продолжил обеспечение ее активной деятельности. Мужчина координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи запрещенной религиозной организации. Противозаконная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД по Республике Крым при силовой поддержке ОМОН Росгвардии, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем по особо важным делам ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Устанавливается причастность иных лиц к экстремистской деятельности и организации деятельности керченской ячейки запрещенной организации «Свидетелей Иеговы».

Просмотры: 13